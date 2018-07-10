Уникальное предложение: в сети известного супермаркета за просроченный товар готовы платить деньги в трёхкратном размере от его стоимости

Купил или нашел на полке просроченный товар - получи компенсацию в трехкратном размере от его стоимости. Такое уникальное предложение делают в сети магазинов «АТБ».

Специальная программа «Гарантия свежести» бессрочная, говорит Надежда Руда. Она позволяет каждому покупателю участвовать в процессе совершенствования работы магазина.

Надежда Руда, управляющая магазином

Это если действительно так, покупатель нашел этот товар - мы делаем возврат денежных средств при наличии кода и паспорта в виде денежного вознаграждения, всё это проводится у нас в программе и выдаётся покупателю в трёхкратном размере.

Прямо с полок в определенной последовательности отбираются товары, которые направляют на детальный анализ. Ежемесячно в лабораторию направляют более 1000 образцов продукции различных товарных групп, говорит Надежда Руда.

Надежда Руда, управляющая магазином

Самым главным критерием выбора продукта является его безопасность, именно поэтому торговая сеть "АТБ-маркет" внимательно следит за качеством товаров. С лета 2017 года магазины сети проходят аудит и сертификацию на соответствие требований международного стандарта ISO 22000.2005. Речь идёт о признанной на мировом уровне концепции контроля качества и безопасности.

Впрочем, покупатели, которые уже попробовали свои силы в акции «Гарантия свежести» признаются, что заработать таким образом - задача не из легких.

Алёна

Это очень хорошо, что покупателям дают возможность участвовать в жизни магазина, следить за ценами за датой.

Наталья

Срок годности всегда смотрю, любой товар - всегда всё смотрю, проверяю обязательно, потому что у меня маленький ребёнок, и это очень важно.

Анастасия

Эта акция хорошая, но, к сожалению просроченных продуктов в АТБ нет. Из-за этого она не актуальна.

Если же на какой-то конкретный товар поступит более двух жалоб от покупателей, и они будут обоснованными, то производителя некачественного товара могут даже исключить из перечня поставщиков «АТБ».