Управленческий консалтинг. Что нужно знать о работе консультантов®

Популярность консалтинговых фирм растет с каждым годом. Многие предприятия в целях улучшения эффективности работы обращаются за помощью к специалистам. Мы пообщались с консультантами, которые представляют управленческий консалтинг от Zhyvoedelo и представляем вам все нюансы, повышающие качество сотрудничества клиентов и консалтинговых компаний.

Предоставление информации

Это может включать в себя исследования отношений, затрат, рынка, технико-экономические вопросы или анализ конкурентной отрасли.

Часто информация - это все, что хочет клиент. Но информация, в которой он нуждается, иногда отличается от того, что предоставляет консультант. Так как профессионалы несут ответственность за изучение основных потребностей своих клиентов, они должны отвечать на запросы данных таким образом, чтобы все потребности были расшифрованы и удовлетворены.

Решение проблем

Большинство клиентов неоднозначно относятся к необходимости помощи в решении наиболее важных проблем, в то время как консультант должен умело реагировать на неявные потребности клиента. Из-за этого в ходе исследования возможно изменение определения наиболее важной проблемы. В итоге даже самый нетерпеливый клиент может согласиться с тем, что ни решение неправильной проблемы, ни решение, которое не будет реализовано, не помогут.

Эффективная диагностика

Грамотная диагностика требует не только изучения внешней среды, технологии и экономики бизнеса, но и поведения членов организации. В ее процессе должно быть выяснено, почему руководители сделали определенные выборы, которые теперь кажутся ошибками, или игнорировали некоторые факторы, значение которых теперь стало заметно.

В независимой диагностике имеет смысл в привлечении сотрудников организации. Так они с большей вероятностью признают свою роль в проблемах и примут переопределение задачи консультанта. Таким образом, ведущие фирмы создают такие механизмы, как совместные целевые группы консультантов и клиентов для работы над анализом данных и другими частями диагностического процесса.

Рекомендуемые действия

Фирмы прилагают много усилий для разработки своих отчетов, чтобы информация и рекомендации соответствовали проблеме клиента. Консультант рекомендует, а клиент решает, стоит ли этому следовать.

Однако эта схема во многих отношениях упрощена и неудовлетворительна. Неисчислимое количество убедительных отчетов, представленных с большими затратами, не имеют реального влияния, потому что на заключения консультанта могут быть наложены определенные ограничения, из-за чего сотрудники организации не могут их реализовать.

Внедрение изменений

Негласно считается, что тот, кто помогает выполнять рекомендации, выходит за рамки законных консультаций. Но рекомендации, которые не выполняются, являются пустой тратой денег и времени. Заказчик может участвовать в диагностике, при этом не уменьшая значение консультанта. Но и консультант может помочь в реализации, не присваивая себе работу менеджера. Эффективная работа над проблемами требует уровня доверия и сотрудничества, который постепенно развивается на протяжении всего взаимодействия.

Достижение согласия и приверженности

Качество работы зависит от степени, в которой участники достигают согласия, от характера проблем и от соответствующих корректирующих действий. С самого начала эффективные отношения превращаются в совместный поиск приемлемых ответов на реальные проблемы клиента. Таким образом развивается процесс взаимного влияния с естественными сдвигами в повестке дня и направленности в ходе реализации проекта.

Упрощение обучения

Консультанты часто оставляют после себя что-то ценное. Это означает не только расширение возможностей клиентов для решения насущных проблем, но также помощь в изучении методов, необходимых для решения будущих задач.

Часто консультант может предложить или помочь в разработке возможностей для изучения методов планирования работы, назначения целевых групп, процессов постановки целей и так далее.

Организационная эффективность

Повышение общей эффективности является частью каждого шага. Прислушиваясь к проблемам клиента в отношении одного отдела, консультант должен связать их с тем, что происходит в другом месте. Работая над текущими проблемами, он или она должны также думать о будущих потребностях. И клиенты не должны автоматически предполагать, что консультанты, которые поднимают более широкие вопросы, только пытаются привлечь больше работы для себя.