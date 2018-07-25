Уровень безработицы в Харьковской области - самый низкий в Украине - ХОГА

Уровень безработицы в Харьковской области - самый низкий в Украине.

Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, передает пресс-служба Харьковской обладминистрации.

«Уже второй год подряд область имеет самый низкий уровень безработицы (в I квартале 2018-го - 6,0%) среди регионов Украины, что свидетельствует о выходе рынка труда из кризиса», - отметил Юрий Шпарага.

Вместе с тем увеличился размер среднемесячной зарплаты - до 7066 грн.

По информации директора Департамента соцзащиты, в области постепенно уменьшается количество застрахованных лиц, которым начислена заработная плата меньше минимального размера.

По словам Юрия Шпараги, Департамент социальной защиты населения ХОГА, Харьковский областной центр занятости, Главное управление Гоструда в Харьковской области сегодня активно работают над тем, чтобы уменьшить уровень теневой занятости населения.