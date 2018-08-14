Урожай 2018. Итоги сбора ранних зернобобовых и зерновых культур уже подведены

Урожай ранних зерновых и зернобобовых в Харьковской области уже собран. В настоящее время проводится учет и подсчет полученного, сообщил сегодня первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер

Марк Беккер, первый заместитель председателя ХОГА

Харьковская область на сегодняшний день, по предварительным данным, собрала свыше 2,3 млн. То есть, 2 млн. 300 тыс. зерна уже раннезерновых и бобовых собрано

Пшеницы было собрано более 1млн.700 тонн, сообщил чиновник.

Общий план по сбору озимой пшеницы, ране зерновых и бобовых культур - а он составлял 2, 2 тонны - был выполнен.

Лидерами по сбору стали Балаклейский, Волчанский и Барвенковский районы. Таким образом, сформирован запас для всей области.

Впрочем, осенняя засуха, а также майская и апрельская температура воздуха, которая была больше нормы, негативно повлияли на урожайность в этом году, которая оказалась меньше прошлогодней, и это может повлиять на стоимость хлеба

Марк Беккер, первый заместитель председателя ХОГА

На сегодняшний день мы не можем сформировать ценовую позицию по всей Украине, мы можем только предполагать, что ценовая позиция будет меняться и, возможно, в сторону увеличения. Возможно, я подчеркиваю. Но у нас есть меморандум, который подписала глава области Юлия Светличная вместе с ассоциацией промышленных хлебопеков Украины, где было обозначено, что у нас есть определенное количество сортов хлеба, в том числе и социальные сорта, которые повышаться до конца года не будет

Также чиновник отметил довольно неплохое, по его мнению, соотношение зерна - в этом году было собрано 60 процентов - продовольственного зерна и 40 процентов – фуража.