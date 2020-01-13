Ущерб более 4 миллионов гривен: против скандального директора лесхоза открыли новое уголовное дело

Директора ГП «Гутянское лесное хозяйство» правоохранители подозревают в служебной халатности, причинившей ущерб государству почти на 4200000 гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

По информации прокурора области Александра Фильчакова, директор указанного государственного предприятия, халатно относясь к своим должностным обязанностям, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено.

В результате указанных действий директора лесхоза во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года произошла незаконная порубка и вывоз более 200 дубов, чем государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об отстранении вышеуказанного директора государственного предприятия от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Расследование дела ведет территориальное управление ГБР в г. Полтава.