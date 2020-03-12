Ущерб на 8 миллионов гривен: ведущего инженера САД в Харьковской области подозревают в халатности при ремонте дорог

12 марта 2020 г. 21:00
54 просмотра

Ведущему инженеру одного из отделов Службы автомобильных дорог в Харьковской области сообщено о подозрении по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела Юрий Ковалев, установлено, что  ведущий инженер в период с октября по декабрь 2017 не обеспечил в полной мере контроль за качеством и фактическим выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Дергачевского района Харьковской области. 

Он подписал акты приемки выполненных строительных работ по ремонту автомобильных дорог с недостоверными сведениями об объемах и стоимости материалов и работ. А сами работы были проведены неполно и некачественно. 

В результате на основании указанных актов Служба автомобильных дорог в Харьковской области безосновательно перечислила около 8 млн грн на счет ООО, которое было подрядчиком. 

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.