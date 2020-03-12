Ущерб на 8 миллионов гривен: ведущего инженера САД в Харьковской области подозревают в халатности при ремонте дорог

Ведущему инженеру одного из отделов Службы автомобильных дорог в Харьковской области сообщено о подозрении по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела Юрий Ковалев, установлено, что ведущий инженер в период с октября по декабрь 2017 не обеспечил в полной мере контроль за качеством и фактическим выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Дергачевского района Харьковской области.

Он подписал акты приемки выполненных строительных работ по ремонту автомобильных дорог с недостоверными сведениями об объемах и стоимости материалов и работ. А сами работы были проведены неполно и некачественно.

В результате на основании указанных актов Служба автомобильных дорог в Харьковской области безосновательно перечислила около 8 млн грн на счет ООО, которое было подрядчиком.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.