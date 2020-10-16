Ущерб почти 4,2 миллиона гривен: экс-директора Гутянского лесхоза обвиняют в служебной халатности

На Харьковщине будут судить бывшего директора Гутянского лесхоза за халатность и причиненный государству ущерб почти 4,2 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

По данным правоохранителей, бывший директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено.

В результате этого в лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в течение 2019 года незаконно вырубили и вывезли более 200 дубов на сумму почти 4200000 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового .