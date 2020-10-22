Ущерб почти на 7 миллионов гривен: четырех мастеров леса на Харьковщине обвиняют в служебной халатности

На Харьковщине будут судить четырех мастеров леса за халатное выполнение ими служебных обязанностей, повлекшее ущерб государству почти на 7 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в суд направлено обвинительное заключение в отношении фигурантов по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство» произошла незаконная порубка деревьев.

Как выяснилось, это произошло из-за того, что четверо мастеров леса, будучи должностными лицами, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим образом их выполняя, не обеспечили надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое им было вверено.

В результате на территории указанного ГП неустановленные лица незаконно вырубили более 550 деревьев, а именно: дубов и ясеней.

По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 7 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.