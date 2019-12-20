Успеют ли открыть обрушенный мост на окружной к 22-му декабря?

Анатолий и Виталий работают неподалеку разрушенного путепровода на кольцевой. Мужчины наблюдали почти за всем процессом восстановления моста. А сегодня же пришли посмотреть, как рабочие уже работают над последними штрихами перед открытием.

Анатолий

- Не, не верили. - Не, ну верили. Еслі б вони іще б позже, то тогда б не вспіли. Вони, може, вовремя, это, согласилися ж делать його. Ми довольні хлопцями цими, як вони старалися.

Андрей работал на объекте почти с самого начала ремонта на монтажных работах. Сейчас же рассказывает, для чего заливает в швы между плитами герметик.

Андрей, слесарь-строитель

Деформационный шов, мост играет, постоянно в движении. Это специальный герметик, который работает на растяжение, на сжатие. Отут будуть наклеювать білі і красні бірочки.

Аварийно-восстановительные работы продолжались около четырех месяцев, в них было задействовано от 22 до 80 человек и около двух десятков единиц техники.

За несколько дней до официального открытия рабочие заканчивают работы по безопасности движения.

Сейчас, по словам начальника отдела по ремонту и содержанию дорог САД Сергея Коваки, устанавливаются камеры видеонаблюдения и автономное освещение.

Сергей Ковака, нач. отдела по ремонту и содержанию дорог САД в Харьк. обл.

Влаштування розмітки, планування узбіч, тобто ті роботи, дана ділянка дороги була закрита протягом якогось періоду і, звичайно, її треба привести в експлуатаційний стан. На данній споруді були демонтовані старі аварійні тротуари і влаштовані нові тротуарні блоки.

Уже в понедельник движение по путепроводу возобновят, впрочем, как и обещали, сооружение проверили мостовые эксперты, и по результатам осмотра мост пригоден для движения автомобилей общей массой до 20 тонн.

Сергей Ковака, нач. отдела по ремонту и содержанию дорог САД в Харьк. обл.

Робота була організована цілодобово, і вдень, і вночі, і денна зміна, і нічна зміна була організована підрядником. Погода так сприяла для виконання ремонтно-відновлювальних робіт, а саме: бетонування, те, що проводилося, дуже сприяла плюсова температура, дуже сприяла нам для проведення даних робіт.

По словам специалистов, на ремонт моста было потрачено более 20 миллионов гривен. В следующем году будет готовиться проект на его капитальный ремонт.