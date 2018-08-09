Устанавливаем напольные газовые котлы по всем правилам: общие рекомендации®

Жители некоторых многоквартирных домов хорошо знают, что такое холодные батареи зимой. С этим ничего нельзя поделать. Выход только один – индивидуальное отопление и вы теперь не будете зависеть от коммунальщиков.

А для жителей частных домов – это вообще единственный выход из ситуации. Они сами себя обеспечивают теплом и горячей водой. И вот вы присмотрели подходящие напольные газовые котлы в интернет-магазине Sp-climate, осталось только установить. Но вот тут начинаются некоторые сложности. Как поставить оборудование, чтобы оно не выделялось из общего оформления?

Придерживаемся основных правил

Сразу хочется отметить, что игнорировать общие правила – категорически запрещено. Это может привести не только к преждевременному выходу из строя техники, но и к угрозе вашей безопасности.

Прекрасно, когда для отопительного прибора выделите отдельное помещение (в некоторых случаях это обязательное требование). Вот только не все могут похвастаться огромным жильем.

Его можно разместить:

на кухне;

под лестницей;

в гараже.

Если думаете, что для котла подойдет абсолютно любое помещение, вы ошибаетесь. Оно должно соответствовать определенным параметрам:

наличие дымохода и вентиляции:

свободный доступ к оснащению;

наличие естественного освещения;

стены возле котла должны быть огнеупорными (если таких нет, их нужно дополнительно обшить);

высота потолка не менее 2,5 м.

Совет: поручите это все специалистам. Они лучше вас разбираются в тонкостях и не пропустят ни одной детали.

Как вписать отопительный прибор в интерьер?

Если для оборудования выделено специальное помещение, можете не волноваться по этому поводу. Туда кроме вас никто не будет заходить.

А что делать тем, кто не имеет такой возможности. Не хочется портить интерьер. Для таких случаев есть несколько дельных советов:

Если это кухня, встройте в мебель. Только помните о том, что здесь не должно быть задней стенки. К тому же не забывайте о расстоянии в 3 см от боковых. Должна быть циркуляция воздуха.

Чаще всего на рынке представлены модели с белой и черной поверхностью. Вы можете запросто взять баллончик с краской нужного оттенка и перекрасить.

Если любите креативное оформление, обклейте поверхность. Узор может быть любым. Главное требование – сочетание с общей стилистикой.

Тепло в доме и горячая вода – важные составляющие, без которых невозможно представить комфортное проживание. Если не хотите мерзнуть или постоянно греть воду, не пренебрегайте элементарными правилами, а прислушивайтесь к советам специалистов во время выбора котла в интернет-магазине Sp-climate и потом при установке. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно.