В 2020 году Харьков закупит новые вагоны метро и троллейбусы

В 2020 году власти Харькова планируют закупить новый подвижной состав пассажирского электротранспорта.

Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, Куколь рассказал, что в 2019-2020 годах планировалось закупить 57 односекционных троллейбусов за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

На 1 января 2020 года получено 43 троллейбуса, из которых 38 уже работают на линии. Кроме того, планируется закупить еще 48 троллейбусов (12 - двухсекционных, 36 - односекционных) за счет кредита Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, за счет различных финансовых источников город намерен приобрести 120 вагонов метро. Также в 2020 году будет продолжено строительство третьей линии Харьковского метрополитена: длина участка с двумя станциями - «Державинской» и «Одесской» - составит 3,5 км.

Также Александр Куколь напомнил, что в 2019 году на развитие городского электротранспорта было направлено 759 млн грн, что на 44% больше, чем в 2018 году. Была построена троллейбусная линия от ст. м. «Героев Труда» на Северную Салтовку, реконструированы 3 км трамвайных путей и переездов, в т.ч. в пер. Рыбасовском, на ул. Евгения Котляра, ул. Гольдберговской, ул. Москалевской, ул. Плехановской, ул. Полевой, ул. Академика Павлова. Также были капитально отремонтировано 74 остановочных пункта городского пассажирского транспорта, построено 15 светофорных объектов.