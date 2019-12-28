В 2020 году Украина заплатит в бюджет ООН более полутора миллионов долларов

28 декабря 2019 г. 14:41
Источник: Новое время
12 просмотров

В 2020 году Украина заплатит 1700000 долларов в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций .

Об этом рассказал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, общий бюджет организации составит 3 100 000 000 долларов.

Николенко уточнил, что впервые бюджет ООН был принят не на два года, а на один.

Он будет покрывать всю деятельность системы ООН за исключением операций по поддержанию мира, поскольку для таких операций есть отдельный бюджет, который одобряется летом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация столкнулась с серьезным истощением финансовых ресурсов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.