В аннексированном Крыму открыли мост через Керченский пролив

В оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть так называемого "Крымского моста".

На его открытие приехал президент РФ Владимир Путин.

Непосредственно автомобильное движение по мосту стартует 16 мая.

В российских СМИ сообщают, что первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

Также сообщается, что в 2019 году планируется запустить движение поездов.

В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста, который соединил оккупированный Крым и территории России, принесет не менее 10 миллиардов гривен убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

Строительство моста ведется с 2015 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов - в конце 2019 года.

В России заявляют, что пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В связи с строительством Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста.

Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

Также в Министерстве инфраструктуры готовят список санкций для всех компании, работающих на объектах строительства моста.

Ранее стало известно, что строить керченский мост помогают семь компаний из ЕС.