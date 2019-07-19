 

В августе цена на электроэнергию будет снижена

19 июля 2019 г. 14:08
Источник: Цензор.Нет
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НЭК "Укрэнерго" снижает на 10% с 1 августа тариф на услуги по передаче электроэнергии.

"Постановление НКРЭКУ от 12.07.2019 № 1411, которым установлен новый тариф ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями, опубликовано в официальном издании КМУ "Урядовый курьер" и вступает в силу 1 августа", - сообщает "Укрэнерго".

Новый тариф составляет 312,14 грн / МВт* ч, что на 10% меньше предыдущего.

"Снижение тарифа связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь", - сообщает "Укрэнерго".

"Их стоимость уменьшилась благодаря тому, что установленный Кабинетом министров Украины механизм возложения специальных обязанностей позволяет "Укрэнерго" покупать до 80% потерь на электронных аукционах по предельным ценам у ГП "НАЭК "Энергоатом", а остальные 20% - по средней цене электроэнергии на "рынке на сутки вперед", - говорится в сообщении. 

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