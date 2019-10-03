В Балаклее выявили трактор с незаконной древесиной

В Балаклее полицейские выявили на дороге трактор с незаконной древесиной.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 октября в ходе патрулирования Балаклеи патрульные остановили самодельный трактор под управлением 47-летнего местного жителя.

В прицепе мужчина перевозил около 30 бревен дуба длиной от 2 до 4 метров.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.