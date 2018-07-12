В Балаклейском районе выявили нелегального лесоруба

12 июля 2018 г. 13:32
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10 июля на территории Балаклейского лесничества полицейские совместно с сотрудниками госохраны выявили факт незаконной порубки трех деревьев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Там же на месте полицейские задержали 45-летнего мужчину - жителя села Байрак.

Своими действиями 45-летний причинил лесному хозяйству ущерб на сумму около 8000 гривен.

Мужчина признал свою вину в содеянном.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства - бензопилу и мотороллер с древесиной.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно добытого.

 

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