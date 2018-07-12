В Богодуховском районе газифицировали три села.

Об это сообщила пресс-служба ХОГА.

Согласно проекту предусмотрено подключение к газоснабжению 310 домовладений, в которых живут 963 человека, из них уже подключены 5 домовладений.

Как сообщается, протяженность газопровода - 23,91 км, в том числе высокого давления - 11,6 км, среднего (проходит по населенным пунктам) - 12,31 км, в связи с чем установлено 3 газораспределительных пункта.

По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, который принял участие в торжествах по случаю пуска газопровода, из областного бюджета также выделены средства на строительство еще одного газопровода, что позволит газифицировать в Богодуховском районе 10 сел.