В Богодуховском районе выявили лесоруба-нелегала

В Харьковской области правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину в незаконной порубке леса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение от 31-летнего мастера Гутянского лесного хозяйства о том, что в лесном массиве вблизи Богодухова он выявил факт незаконной порубки деревьев.

Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль «ВАЗ», в прицепе которого была древесина, и водителя - жителя Богодухова.

Злоумышленник пытался вывезти из лесного массива в легковом прицепе древесину сосны.

Свой поступок он объяснил тем, что пилил деревья на дрова для дальнейшей продажи.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Лесорубу-нарушителю грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Следствие продолжается.