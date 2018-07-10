В Богодуховском районе выявили незаконного лесоруба

4 июля в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Максимовка Богодуховского района неизвестный пилит деревья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по адресу патрульные обнаружили автомобиль «ГАЗ», в кузове которого находилась древесина породы дуб.

Причастным к незаконной порубке деревьев оказался 46-летний местный житель.

Никаких разрешительных документов на порубку у него не было.

Своими действиями 46-летний злоумышленник нанес Мерчанскому лесничеству материальный ущерб.

Его сумму сейчас устанавливают следователи.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Автомобиль с поличным забрали на штрафную площадку.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.