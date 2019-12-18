В бюджет Харькова поступили субвенции на инсулин, льготы и выплату зарплат

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2019 год, передает пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение было принято сегодня, 18 декабря, на сессии горсовета.

Как сообщила во время своего выступления на заседании заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, из государственного бюджета в бюджет города Харькова поступили субвенции на:

- выплату заработной платы работникам коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения - 25 млн грн;

- возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина для больных сахарным и несахарным диабетом - 10 млн грн;

- предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, обращения с бытовыми отходами, установка узлов учета воды и тепловой энергии - 13500000 грн;

- проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа - 2700000 грн;

- выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, граждан, защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО, а сейчас нуждаются в улучшении жилищных условий - 1400000 грн;

- на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 146,6 тыс. грн;

- на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 17,6 тыс. грн.

Кроме того, из бюджета города Харькова будет направлено 33 млн грнна выплату заработной платы работникам КП «Харьковские тепловые сети», а также на текущий ремонт жилищного фонда - 7 млн ​​грн.