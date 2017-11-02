В бюджет Харькова поступило более 11 миллиардов гривен

За январь-октябрь 2017 года, по оперативным данным, в бюджет города Харькова поступило 11 127,9 млн грн доходов.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, финансовые ресурсы города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли в 1,3 раза, или на 2 821,5 млн грн, в том числе увеличились объемы наиболее весомых источников поступлений:

- налога на доходы физических лиц (поступило 3 251,3 млн грн) и единого налога (1 110,8 млн грн) - в 1,4 раза;

- платы за землю (932,1 млн грн) - в 1,2 раза;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (150,8 млн грн) - в 1,6 раза;

- собственных поступлений бюджетных учреждений (319,7 млн грн) - в 1,5 раза.

За истекший период бюджет города пополнился на 424,7 млн грн за счет акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты.

Объем трансфертов из государственного и областного бюджетов увеличился в 1,3 раза и составил 4 580,8 млн грн, в том числе получены субвенции:

- на предоставление льгот и субсидий населению - 1 588,8 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми - 1 017,6 млн грн;

- образовательная - 737,1 млн грн;

- медицинская - 1 050,0 млн грн;

- возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 15,5 млн грн;

- социально-экономическое развитие отдельных территорий - 165,0 млн грн;

- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 0,4 млн грн;

- приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции - 3,8 млн грн.

Также в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (2,5 млн грн).

Расходы бюджета города Харькова за 10 месяцев текущего года возросли в 1,4 раза (на 3 232,8 млн грн) и составили 10 630,1 млн грн.