В бюджет Харьковщины поступило около 760 миллионов гривен от крупного бизнеса

За І полугодие 2018 года местный бюджет получил почти 760 миллионов гривен от плательщиков Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 47 миллионов гривен или на 6,6 % больше прошлогоднего показателя, сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС

Она указала, что основным источником поступлений в местный бюджет является налог на доходы физических лиц.

С начала 2018 года фактически поступило 484,1 млн. грн. этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года обеспечен прирост на 53,2 млн. грн. или на 12,4 %.

Также в местный бюджет с начала года поступило: 135,5 млн. грн. платы за землю, 80 млн. грн. налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет, 10,6 млн. грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В течение июня текущего года в местный бюджет крупный бизнес заплатил 138 млн. грн. платежей, из которых 96 млн. грн. - это налог на доходы физических лиц, 25 млн. грн, - плата за землю и прочее.