 

В центре Харькова ремонтируют крупный трамвайный перекресток

16 сентября 2019 г. 13:55
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На перекрестке ул. Плехановской и ул. Полевой ведется реконструкция трамвайного полотна, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана, на данном участке уже выполнен демонтаж старых путей и дорожного покрытия, а также построена ливневая канализация.

«Главная проблема на этом участке заключалась в том, что дорога была завалена, трамвайные пути все время находились в воде. Поэтому на первом этапе мы построили ливневую канализацию для отвода вод. И впоследствии здесь появится новый современный перекресток», - отметил Сергей Дульфан.

По информации главного инженера подрядчика Дмитрия Толмачева, ежедневно на участке работают несколько бригад. Одни цементируют основу под трамвайные пути, другие прокладывают опорные элементы, которые будут служить каркасом для рельсов.

«Мы строим переезд с применением безбалластной технологии, т.е. монтируем массивное железобетонное основание с возможностью скрепления рельса пружинного типа. Это позволит увеличить срок эксплуатации перекрестка», - отметил Дмитрий Толмачев.

По данным горсовета, после завершения работ в этом районе бригады дорожников приступят к реконструкции трамвайного пути на Балашовском путепроводе.

 

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