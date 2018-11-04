В Чугуевском районе сельсовет заказал своему депутату без тендеров услуг на миллион гривен

04 ноября 2018 г. 11:30
Источник: НАШІ ГРОШІ
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Эсхаровский поселковый совет в Чугуевском районе Харьковской области за год заключил по неконкуретной процедуре ряд соглашений с ООО «Стройсервис» на общую сумму 1270000 гривен.

Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

ООО «Стройсервис» было зарегистрировано в сентябре 2017 года и за это время Эсхаровский поселковый совет заключил с ней девять соглашений (одно из них - в 2017 году) на 1270000 гривен без проведения открытых торгов.

Фирма предоставляет комплексное обслуживание объектов, ей заказывали услуги по уборке, ремонту, озеленению, кронированию деревьев и прочее. 

Единственным заказчиком ООО«Стройсервис» был поселковый совет.

Владельцем и директором фирмы является депутат-самовыдвиженец Эсхаровского поселкового совета Крапивко Дмитрий Владимирович.

Кроме того, Крапивко является еще и физическим лицом-предпринимателем, который также получает подряды от Эсхаровского поселкового совета.

Напомним, ранее сообщалось, что суд оштрафовал экс-поселкового голову Эсхара Анатолия Легкошерства за совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

 

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