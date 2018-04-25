В Дергачах заработал самый мощный асфальтобетонный завод в Украине

В Дергачах открыли самый мощный асфальтобетонный завод в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Предприятие способно производить 320 тонн асфальтобетона в час.

Асфальт, производимый в Дергачах на самом современном итальянском оборудовании, будут использовать для ремонта Сумской трассы, а также дорог Киев – Харьков – Довжанский и Харьков – Волчанск.

«Как только завод заработал, асфальт его производства сразу пошел на капитальные работы на дороге Харьков – Ахтырка, - отметил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко. - Компания-подрядчик «Автомагистраль», которая открыла завод, будет выполнять гарантийные обязательства, а гарантия на дорожное покрытие из этого асфальта – 10 лет».

Как отметил генеральный директор предприятия «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев, завод может производить 320 тонн асфальтобетона в час (14 автосамосвалов).

«На сегодня это самый мощный завод в Украине. Инвестиции в его создание составили более 2,5 млн евро. За рабочую смену предприятие может выдать 3,5 тысячи тонн асфальтобетона. В этом году мы планируем произвести порядка 350 тысяч тонн», - сообщил Николай Тимофеев.