В двух районах Харьковщины незаконно рубили дубы и сосны: открыты уголовные дела

На Харьковщине правоохранители продолжают выявлять факты незаконной порубки и транспортировки древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, два таких преступления были зарегистрированы в Краснокутском и Зачепиловском районах.

Так, 1 августа в Краснокутском районе в поселке Городне патрульные остановили автомобиль «ГАЗ», перевозивший древесину дуба. При проверке легальности лесопродукции на сайте лесных ресурсов Украины полицейские не нашли номеров бирок, которые были на деревьях.

Автомобиль с лесопродукцией прибывшие на место следователи изъяли. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В тот же день в полицию поступило сообщение от мастера леса о том, что неизвестные пилят деревья в лесополосе возле поселка Залинейное Зачепиловского района.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия 24-летнего мужчину, жителя Зачепиловского района. Разрешения на проведение вырубки леса у него не было. Мужчина спилил 11 деревьев породы сосна.

С места происшествия изъяли бензопилу, две пластиковых бутылки с маслом и бензином. Сумма причиненного ущерба составляет 54000 гривен. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.