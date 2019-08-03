 

В двух районах Харьковщины незаконно рубили дубы и сосны: открыты уголовные дела

03 августа 2019 г. 10:05
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На Харьковщине правоохранители продолжают выявлять факты незаконной порубки и транспортировки древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, два таких преступления были зарегистрированы в Краснокутском и Зачепиловском районах. 

Так, 1 августа в Краснокутском районе в поселке Городне патрульные остановили автомобиль «ГАЗ», перевозивший древесину дуба. При проверке легальности лесопродукции на сайте лесных ресурсов Украины полицейские не нашли номеров бирок, которые были на деревьях. 

Автомобиль с лесопродукцией прибывшие на место следователи изъяли. Сумма причиненного ущерба устанавливается. 

В тот же день в полицию поступило сообщение от мастера леса о том, что неизвестные пилят деревья в лесополосе возле поселка Залинейное Зачепиловского района.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия 24-летнего мужчину, жителя Зачепиловского района. Разрешения на проведение вырубки леса у него не было. Мужчина спилил 11 деревьев породы сосна. 

С места происшествия изъяли бензопилу, две пластиковых бутылки с маслом и бензином. Сумма причиненного ущерба составляет 54000 гривен. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

 

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