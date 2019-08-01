 

В двух районах Харьковщины выявили факты незаконной порубки леса

01 августа 2019 г. 13:44
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На Харьковщине правоохранители выявили еще два факта незаконной порубки леса. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, два факта преступлений против окружающей среды полицейские задокументировали 31 июля на территории Лозовского и Близнюковского районов. 

Так, на территории Лозовского района полицейские остановили автомобиль, в котором находилась древесина. 

В ходе его осмотра правоохранители обнаружили 3,5 куба древесины акации, клена и бересты, 2 бензопилы. Все обнаруженное и автомобиль изъяли.

Также в лесополосе между селами Слобожанское и Шевченково-1 Близнюковского района правоохранители обнаружили мужчину, который пилил деревья. 

Правонарушителем оказался 47-летний местный житель. 

С места происшествия полицейские изъяли автомобиль ВАЗ-2112, прицеп, бензопилу и 8 стволов деревьев. 

События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины. 

 

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