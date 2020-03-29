В ЕБРР озвучили прогноз развития украинской экономики после коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение ВВП Украины на фоне пандемии коронавируса Covid-19, но считает, что украинская экономика сможет быстро восстановиться, благодаря инвестициям.

"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020-м году, это делает завершение переговоров о кредитном финансировании со стороны МВФ абсолютным приоритетом для властей Украины", - цитирует директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне «Голос Америки».

В ЕБРР считают базовым такой сценарий: Украину ждет краткосрочная рецессия, за которой последует резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор. По мнению Патроне, банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов.

По словам специалиста, несколько факторов определят влияние коронавируса на украинскую экономику.

"Шок цепочки поставки и сбыта на Украине, возможно, скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальную цепочку добавленной стоимости. Украина ощутит последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса", - пояснил Патроне.

Кроме того, как экспортер Украина ощутит последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет на девальвацию гривни и увеличение ставки евробондов.

Как отмечают эксперты Украинского института будущего Анатолий Амелин, Яна Лаврик и Даниил Монин, Украина является страной, зависящей от сырьевого экспорта и шоков на внешних рынках.