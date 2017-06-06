Послы Евросоюза одобрили продление запрета на инвестиции в Крым

Послы стран-членов Европейского Союза на 1 год продлили запрет на инвестиции из ЕС в аннексированный Крым.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. Он также отметил, что данное решение 19 июня будет утверждено на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Послы ЕС решили продлить европейский запрет на инвестиции в Крым на 1 год. Решение будет утверждено министрами иностранных дел 19 июня", - написал журналист

Напомним, утром 6 июня сообщалось, что Европейский Совет обсудит продление экономических санкций против Российской Федерации 22 июня. Кроме того, ранее о неизменности политики Европейского союза в отношении санкций против РФ заявил Комиссар Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

