В Евросоюзе ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей

18 декабря 2018 г. 17:00
Источник: Новое время
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Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. 

Как передает DW, к такой позиции в понедельник, 17 декабря, пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС в ходе переговоров в Брюсселе.

"Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году", - говорится в сообщении.

Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Как отмечается, министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кестингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей также приветствовало новые требования для автомобилей.

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности выступило с их резкой критикой, отметив, что нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют".

 

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