 

В ГФС назвали количество оштрафованных владельцев авто на еврономерах

07 сентября 2019 г. 19:36
Источник: Зеркало недели
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Государственная фискальная служба составила почти 250 протоколов в отношении владельцев автомобилей на еврономерах за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств, сообщает  ГФС.

После введения новых штрафных санкций (с 22 августа 2018 по 4 сентября 2019 года) фискалы выписали 243 протокола за нарушение таможенных правил – ч. 3 ст. 470 (превышение установленного срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток - ред.) и ч. 3  ст. 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток) Таможенного кодекса Украины.

Частью 3 статьи 470 Таможенного кодекса предусмотрен штраф в размере 8500 гривень, а ч. 3  ст. 481 – 17 000 гривень.

Административная ответственность за нарушение этих статей Таможенного кодекса наступает после превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза более чем 20 суток и более чем 30 суток соответственно.

Напомним, что Закон об отсрочке штрафов за управление автомобилями на еврономерах вступил в силу 22 мая, и предполагал как штрафы, таки и возможность конфискации автомобиля.

Однако депутаты одобрили отсрочку штрафов для водителей "евроблях" еще на три месяца – до 22 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал после того, как будет сформирована новая Верховная Рада, пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на еврономерах.

29 августа он внес в раду законопроект об очередной отсрочке штрафов.

 

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