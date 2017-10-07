В горсовете решили выделить дополнительно 130 миллионов гривен для КП "ХТС"

07 октября 2017 г. 14:26
2 просмотра

Сегодня, на 15-й внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты решили выделить дополнительные деньги для коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Как сообщили в мэрии, необходимо предоставить финансовую помощь коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» для выполнения обязательств предприятия перед поставщиками энергоресурсов, в общей сумме 130 миллионов гривен при условии перевыполнения доходной части фонда бюджета города

За выделение средств для КП "ХТС" проголосовало 57 депутатов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.