В горсовете решили выделить дополнительно 130 миллионов гривен для КП "ХТС"

Сегодня, на 15-й внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты решили выделить дополнительные деньги для коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Как сообщили в мэрии, необходимо предоставить финансовую помощь коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» для выполнения обязательств предприятия перед поставщиками энергоресурсов, в общей сумме 130 миллионов гривен при условии перевыполнения доходной части фонда бюджета города

За выделение средств для КП "ХТС" проголосовало 57 депутатов.