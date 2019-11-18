В горсовете - снова обыски. Двух харьковских чиновников подозревают в масштабной растрате при ремонте дорог

18 ноября 2019 г. 20:05
Автор: Марина Николаева
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Двум чиновникам горсовета - заместителю директора дорожно-хозяйственного департамента и начальнику отдела - следователи объявили подозрения и провели в их кабинетах обыски из-за махинаций с асфальтовой крошкой, так называемым гранулятом, который оставался после ремонта дорог.

Как выяснили правоохранители, чиновники вместе с предпринимателями придумали интересную схему: остаток сырья, а это тонны материалов, они продавали подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Те, в свою очередь, перепродавали ее другим фирмам уже по рыночным цене, а разница, так называемые "откаты," оставались в кармане чиновников и коммерсантов.

По подсчетам следствия, таким образом общине был нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

Схема, по данным следствия, работала три года, с 2016 года. Почти столько же понадобилось правоохранителям, чтобы дойти до стадии объявления подозрений. При этом доказать, был ли причастен к схемам руководитель задержанных чиновников - начальник департамента, в прокуратуре пока не готовы говорить.

Юрий Ковалев, нач.отдела прокуратуры Харьковской обл.

Воно було розпочато у 2017 року, це дуже велика робота, результат видимий тільки зараз, щодо повідомлення підозри іншим особам, я не можу вам сказати, що це є таємницею слідства.

Руководит городским дорожным департаментом Владимир Чумаков, о котором общественные расследователи также неоднократно писали как об авторе серых схем, в которых аффилированные с ним фирмы неоднократно становились фаворитами тендеров, проводимых по  завышенным ценам.

В частности, речь идет о в прошлом его фирме "Паркинг +," которая получила от мэрии контрактов на сумму более 1 млрд грн.

Кроме этого, Чумаков, который указывал, что живет только на зарплату, покупал новые машины, что было отражено в декларациях.

В горсовете обыски в дорожном департаменте не комментируют. Руководитель информационного департамента Юрий Сидоренко лишь отметил, что пусть сначала докажут вину. Что имеет некоторое обоснование, ведь обыски и подозрения в отношении работников мэрии проводились уже неоднократно, наиболее громкие - в отношении чиновников земельного департамента, которых обвинили в создании коррупционной схемы ЖСК, но до сих пор вина никого из них не доказана. Так же, как и руководителей ряда КП, по которым также возбуждены уголовные производства.

Сейчас правоохранителями снова открыто производство по статье «Растрата».

При условии, что вину чиновников докажут, им будет грозить до 12 лет лишения свободы, а пока прокуратура будет добиваться меры пресечения - содержания под стражей с правом внесения залога.

 

Видео: 

Горсовет - 18.11.2019

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