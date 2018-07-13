В Харькове автобусы №28 и 41 два дня изменят маршрут

С 8:00 до 17:00 14 и 16 июля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Натальи Ужвий, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до ул. Леся Сердюка, будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

На время работ пропуск спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, а также автомобилей, принадлежащих жителям микрорайона, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля автобусы №28 и 41э изменят маршруты следующим образом:

- при движении в сторону автостанции: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Дружбы народов - ул. Леся Сердюка - ул. Академика Павлова;

- при движении в сторону ул. Натальи Ужвий: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы народов - ул. Гвардейцев Широнинцев.

На период проведения работ конечная остановка автобусов будет на разворотном круге троллейбусов «ул. Натальи Ужвий».