В Харькове автобусы №28 и 41 два дня изменят маршрут

13 июля 2018 г. 13:23
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С 8:00 до 17:00 14 и 16 июля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Натальи Ужвий, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до ул. Леся Сердюка, будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

На время работ пропуск спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, а также автомобилей, принадлежащих жителям микрорайона, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля автобусы №28 и 41э изменят маршруты следующим образом:

- при движении в сторону автостанции: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Дружбы народов - ул. Леся Сердюка - ул. Академика Павлова;

- при движении в сторону ул. Натальи Ужвий: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы народов - ул. Гвардейцев Широнинцев. 

На период проведения работ конечная остановка автобусов будет на разворотном круге троллейбусов «ул. Натальи Ужвий».

 

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