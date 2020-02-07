В Харькове будут судить предпринимателя за кражу тепловой энергии на 110 тысяч гривен

В Харькове будут судить предпринимателя, которого обвиняют в краже тепловой энергии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении предпринимателя направлен в суд по ч. 1 ст. 188-1 УК Украины.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, частный предприниматель с октября 2016 году до апреля 2018 использовал оборудованный в подвале трубопровод, который позволяет потреблять тепловую энергию вне приборов учета для отопления нежилого здания.

При этом злоумышленник не подавал заявку на подключение его к системе отопления КП «Харьковские тепловые сети» в отопительные сезоны 2016-2017, 2017-2018 годов, в связи с чем считался абонентом, который не получает теплоснабжения.

Одновременно с этим предприниматель сдавал в аренду указанное одноэтажное нежилое здание и предоставлял арендатору - банку документы для оплаты коммунальных услуг, в том числе услуг теплоснабжения.

Арендатор, не зная ничего о хитрости арендодателя, добросовестно перечислил в его пользу денежные средства на сумму почти 110 тысяч гривен.

Предприниматель, в свою очередь, должен был их оплатить поставщику - КП «Харьковские тепловые сети», но вместо этого деньги обратил в свою пользу.

Юридическое лицо КП «Харьковские тепловые сети» признано потерпевшим в данном уголовном производстве, решается вопрос о гражданского иска для возмещения нанесенного ущерба.

Бизнесмену грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.