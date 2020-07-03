В Харькове четырех человек подозревают в завладении средствами кредитных учреждений

В Харькове правоохранители разоблачили группу из четверых мужчин 21, 20, 25 и 28 лет, которые в соответствии с разработанным планом преступной деятельности по сентябрь 2019 на территории Харьковской и других областей Украины совершили серию завладений денежными средствами онлайн кредитных учреждений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, злоумышленники проводили незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники. При этом они осуществляли несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи частного общества, работающего в сфере беспроводной электросвязи.

Общая сумма ущерба, причиненного действиями фигурантов, составила 54000 гривен.

Злоумышленников разоблачили 11 июня в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст.28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч.1,2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент установлена ​​причастность злоумышленников к 4 фактам указанной преступной деятельности.

3 июля всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.