В Харькове для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию

С 1 января 2018 года началась компания декларирования гражданами доходов, полученных на протяжении 2017 года.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Граждане, которые не являются субъектами хозяйствования и которые на протяжении последнего года получали заработную плату, из которой удерживался налог на доходы физических лиц, имеют право на получение налоговой скидки при условии наличия оснований, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Налоговая скидка предоставляется, если у физического лица на протяжении отчетного года были расходы на обучение в высших и профессионально-технических учебных заведениях, на получение доступного жилья по государственным программам, на оплату вспомогательных репродуктивных технологий, а также связанные с уплатой процентов по ипотечному кредиту, взносов на благодетельность, страховых платежей (взносов, премий) по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и т.п.

Для получения скидки необходимо заполнить и до 31 декабря подать по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах. В декларации необходимо указать сумму полученного за год дохода в виде зарплаты, вид понесенных расходов, их размер и рассчитанную к возврату сумму налога на доходы физических лиц.

Общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном году, не может превышать суму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного в виде заработной платы.

К заработной плате принадлежат основное и дополнительное вознаграждения, другие поощрительное и компенсационное средства, которые выплачивают налогоплательщику на основании отношений трудового найма.

После получения декларации определяется сумма, которая подлежит возвращению, которая гражданам пересчитывается на протяжении 60 дней почтовым переводом или на банковский счет.

Право на получение налоговой скидки не переносится на следующий год, т.е. для получения скидки за 2017 год, необходимо подать декларацию до 31 декабря 2018 года.