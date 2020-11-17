В Харькове экс-директора частной фирмы подозревают в растрате более 2 миллионов гривен

В Харькове бывшего директора частного предприятия подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Правоохранители установили, что бывший директор коммунального предприятия «Харьковжилстрой» и бывший директор частного предприятия вступили в сговор.
«Директор КП перечислял средства на ремонт жилых домов на счет частной фирмы, но фактически работы выполняли работники подчиненного ему коммунального предприятия.
Частной фирмой работы выполнялись только на бумаге», - отметили в прокуратуре.
Согласно учредительным документам, коммунальное предприятие должно самостоятельно осуществлять текущий ремонт в домах и не может по своему усмотрению заключать договоры с подрядчиками на выполнение работ, поскольку не имеет на это бюджета.
Таким образом, средства, предназначенные на выплату зарплаты работникам коммунального предприятия, перечислялись на счет частной фирмы.
Действия бывших руководителей коммунального и частного предприятий нанесли материальный ущерб государству в лице Харьковского городского совета на сумму более 2 600 000 гривен.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Бывшему директору КП «Харьковжилстрой» по этому делу о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины было сообщено ранее.