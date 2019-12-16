Экс-директора отделения коммерческого банка в Харькове подозревают в присвоении денег вкладчика

16 декабря 2019 г. 12:50
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В Харькове бывшего директора отделения коммерческого банка подозревают в присвоении денег вкладчика.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, о подозрении правоохранители сообщили одной из бывших управляющих отдела коммерческого банка в Харькове, которая, злоупотребляя служебным положением, завладела денежными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По словам руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, подозреваемая получила 54 тысячи долларов США на основании оформленных заявлений вкладчика.

Однако, по данным прокуратуры, женщина не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, а присвоила указанную сумму себе.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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