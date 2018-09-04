В Харькове изменились сроки ежемесячной оплаты за электроэнергию

04 сентября 2018 г. 16:55
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В Харькове изменились сроки оплаты долгов абонентов за потребленную электроэнергию.

Как сообщили в компании «Харьковоблэнерго», согласно новым нормативным документам, сроки ежемесячной оплаты и условия отключения и повторного подключения изменились.

В соответствии с требованиями "Правил розничного рынка электроэнергии"  потребитель должен оплатить долг не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отключения света в случае задолженности по оплате за потребленную электрическую энергию.

Ранее этот срок составлял 1 месяц.

По словам пресс-секретаря АК «Харьковоблэнерго» Владимира Скичко, оплата засчитывается с момента поступления денежных средств на расчетный счет компании, а не с момента оплаты в банке.

После оплаты долга при повторном подключении электроэнергии все расходы, связанные с отключением и подключением электроэнергии, такие, как расходы на транспорт, топливо и за работу специалистов будут возмещены за счет абонента.

Чтобы сохранить свой семейный бюджет от лишних расходов, а себя - от неудобств, в Харьковоблэнерго рекомендуют ежемесячно своевременно и в полном объеме платить за потребленную электроэнергию.

 

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