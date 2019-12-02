В Харькове изъяли контрафактного табака на миллион гривен

02 декабря 2019 г. 13:22
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В Харькове правоохранители разоблачили группу, которая незаконно производила и сбывала контрафактные табачные изделия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, в прокуратурой была получена информация от оперативно-розыскного управления пограничной службы о том, что в Харькове осуществляется незаконная транспортировка нелегально изготовленных табачных изделий и введение в обращение в крупных размерах табачных товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

29 ноября 2019 в ходе обысков на складских помещениях одной из логистических компаний в Харькове правоохранители обнаружили и изъяли 500 кг табачной смеси для кальяна и 450 кг готовых табачных изделий на общую сумму более 1 миллиона гривен.

По данному факту Холодногорским отделом Харьковской местной прокуратуры №1 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и ст. 227 УК «Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции».

 

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