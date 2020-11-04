В Харькове изъяли партию нелегального табака для курения кальяна

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении организатору преступной группы по факту незаконного изготовления табака для курения кальяна, хранения, транспортировки и его дальнейшего незаконного сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч . 2 ст. 204 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, в январе 2019 года мужчина, не имея специального разрешения на производство и торговлю подакцизными товарами, организовал и возглавил преступную группу и привлек еще двух человек.

Трое злоумышленников незаконно изготавливали табак для курения кальяна собственных марок, в дальнейшем сбывая их через Интернет и социальные сети по всей территории Украины.

В ходе обысков, проведенных в Харькове и Павлограде на территории частных домовладений, правоохранители выявили подпольное производство подакцизных товаров. Изъято 170 кг табака для курения кальяна на сумму около 350 тысяч гривен, почти 700 пачек табачных изделий на сумму около 120 тысяч гривен без марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условиях хранения и медицинских предостережениях, а также оборудование для изготовления табака и упаковочные материалы.

3 ноября 2020 организатору преступной группы сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства и сырья для их изготовления.

