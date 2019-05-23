В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом почти 200 миллионов гривен

В Харькове правоохранители пресекли работу конвертационного центра с оборотом около 200 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 УК Украины правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность.

Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных в том числе в СХД - импортеров и других предприятий реального сектора экономики, занимающихся торговлей напитками, продуктами питания и техникой.

Затем номенклатура групп товаров приобретенных транзитными СХД подменялась с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей «конвертационного центра».

Полученная наличность от представителей СГД-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавалась заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 12% от суммы конвертации.

Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 млн.грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов из незаконного оборота правоохранители изъяли 1 млн. 74 тыс. гривен, 60,9 тыс. долларов США, 30,7 тыс. евро (эквивалент 3 млн. 590 тыс. грн. ) наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Сейчас идет следствие по делу.