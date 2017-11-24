В Харькове может снова подорожать проезд в электротранспорте. Почему чиновники решили повысить тарифы

В следующем году проезд во всех видах электротранспорта в Харькове может снова подорожать. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов. По его словам, в мэрии уже дали согласие на подготовку расчетов новых тарифов коммунальными предприятиями. Харьковчане такую новость воспринимают, в основном, негативно, говорят – это существенно повлияет на ежедневные растраты и ударит по карману, но отказаться от передвижения городом с помощью электротранспорта не могут.

Григорий:

Если хотя бы на гривну подорожает, то если 3 раза в день катаешься, то 3 гривны на воздух уйдет и если каждый день, то это будет много действительно.

Марина:

Я с пригорода езжу, для меня это вдвойне существенно, но вы ж понимаете, люди хотят качественные услуги получать, подорожание проходит, а качество не прибавляется. Конечно, мы против.

На сколько подорожает стоимость проезда в общественном транспорте в мэрии пока сообщить не готовы, отмечают, что нужно дождаться расчетов коммунальщиков. Основной причиной роста тарифов чиновники называют повышение зарплаты коммунальщикам и уверяют, что, в частности водителей подвижного состава, особенно учитывая закупку новых единиц техники в будущем, не хватает, поэтому таким образом планируют привлекать новых людей для работы в КП.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Это не значит, что тариф повысится 1 января ни в коем случае. Или 1 февраля, даже с законодательной точки зрения это физически невозможно, но вероятность того, что к апрелю тариф повысится есть очень высокая.

Тарифы в Харькове менялись всего несколько месяцев назад – стоимость поездки в трамвае, троллейбусе и метро в марте 2017-го подорожала на 1 гривну. Несмотря на заявления Евгения Водовозова о главных причинах очередного изменения тарифов спустя короткий промежуток времени после последнего подорожания, в Харьковском антикоррупционном центре предполагают, что это может быть связано не только с увеличением зарплат коммунальщикам, но и с внедрением системы единого электронного билета в Харькове. Тем более, что горсовет предоставил исключительное право осуществлять программирование и кодирование бесконтактных электронных карт «Финансовой компании «Платежный центр». Антикоррупционеры ранее неоднократно говорили о связи компании с окружением мэра Харькова Геннадия Кернеса, в частности с «Компанией по управлению активами «Финекс-капитал», от деятельности которой в 2015 году градоначальник получил более 11 миллионов дивидендов. Антикоррупционеры подсчитали – учитывая данные о пассажиропотоке городского электротранспорта в общем за 1 год инвестор пожжет получить более 62 миллионов гривен. Так, говорят активисты, общая стоимость реализации проекта, а это 185,5 миллионов гривен легко «перекрывается» за 3 года и потом, в течение 7 лет будет получать прибыль, поскольку в коммунальную собственность инфраструктура Е-Тикета попадет только через 10 лет.

Дмитрий Булах, глова Харьковского антикоррупционного центра:

Мы умножили пассажиропоток на стоимость проезда и получили сумму, которую эти предприятия получают в год, соотвественно взяли с этой суммы 6,5 %, вот и получили выручку за год, которую будет получать платежный центр. И это, еще раз хочу ударение сделать, это при текущей стоимости проезда. А как заявил сегодня Евгений Водовозов стоимость будет повышаться. И можно сказать, что окупаемость будет еще меньше, чем 3 года, потому что вырастет выручка.

Кроме того, антикоррупционеры уверяют, в мире есть компании, которые готовы предоставить свои услуги по более выгодной цене.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра:

Было предложение в Днепре, корейское, где на нынешних ценах на проезд, корейцы предлагали 0,5 % на 10 лет и без повышения стоимости проезда. Корейские инвесторы предлагали работать за пол процента.

В свою очередь, заместитель мэра Евгений Водовозов отвечает, что пропозиция «Финансовой компании «Платежный центр», наоборот, выгодна и подчеркивает, что другие инвесторы предлагали более высокий процент отчислений.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Компания, о которой он рассказывал приходила в Харьков с предложением об установке электронного билета, это корейская компания крупная, только она хотела 12 лет и 10%. А компания украинская 10 лет и 6,5 %, есть разница?

Водовозов уверяет, что увеличение стоимости проезда связано исключительно с повышением зарплаты на предприятии. А данные антикоррупционеров об окупаемости проекта называет некорректными.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Нет прямой зависимости "процент - окупаемость". Там посередине еще обслуживание, ремонт, работа людей, электроэнергия и все-все-все, что с этим связано. И это очень немаленькие деньги. Я имею ввиду просто содержание этой системы, работа с банками, инкассация денег, каждая составляющая чего-то стоит.

Также по словам заместителя мэра, обслуживанием системы единого электронного билета будет заниматься исключительно инвестор, из бюджета города денег на нее, уверяет Водовозов, не тратили.