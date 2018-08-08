В Харькове на два дня перекрывают часть Московского проспекта

08 августа 2018 г. 10:09

8 и 9 августа с 9:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с реконструкцией пр. Московского, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период движение транспорта будет организовано так: пр. Московский - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Ощепкова - пр. Московский.

Также с 9:00 до 21:00 8 и 9 августа будет запрещен проезд транспорта через перекресток пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий, объезд закрытого участка будет осуществляться так: пр. Московский - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - второстепенная дорога пр. Московского - пр. Московский.

На указанный период автобусы, проходящие по пр. Московскому на указанном участке и через перекресток пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий, изменят маршрут следующим образом:

№18э: изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на разворотном кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко;

№102э: ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Ощепкова - пр. Московский и дальше по маршруту;

№227э, 267э: пр. Московский - пр. Петра Григоренко - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий и дальше по маршруту.

 

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