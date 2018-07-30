В Харькове на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко изменится движение транспорта

В Харькове на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко в связи с проведением ремонтных работ, в частности с реконструкцией трамвайных путей, переоборудованием уличного освещения, обновлением светофорных объектов и строительством ливневой канализации изменится движение транспорта.

Об этом сегодня сообщил директор Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан.

Движение транспорта на этом участке дороги изменится ориентировочно на 45-50 дней.

По информации Сергея Дульфана, на проведение всех сопутствующих ремонту работ на перекрестке из городского бюджета было выделено около 53 миллионов гривен.

Как сообщил Директор департамента инфраструктуры, движение грузовиков по ул. Шевченко в сторону поворота с Матюшенко будет запрещено дальше поворота на ул. Кольцовскую.

Также с ул. Матюшенко в направлении улицы Шевченко все автомобили будут двигаться только с поворотом направо.

Кроме того, у дома 137А на улице Шевченко установят новый светофор.

На время реконструкции на этом участке дороги установили 157 новых временных знаков, которые после окончания ремонта уберут.