ХАЦ: У Кернеса на ремонт трамваев около 25 миллионов гривен отдадут предприятию-"прокладке"

КП «Октябрьское трамвайное депо» заключило соглашение с ООО «Технологии Электротранспорта» на капитальный ремонт трамваев стоимостью 24840000 гривен.

Об этом стало известно из отчета о заключении договора и проведения аукциона, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

За эти средства подрядчик должен выполнить капитальный ремонт с модернизацией 10 трамвайных вагонов Tatra типа Т-3 М. Стоимость ремонта одного вагона составит 2480000 гривен.

В прошлом году ремонт одного трамвая в Харькове заказывали той же фирме, но по 1590000 гривен за ремонт каждого вагона. То есть почти на миллион дешевле.

Планируется произвести замену кузова, кабелей и проводов, восстановить резиновое покрытие на крыше, внутреннюю облицовку пассажирского салона и отделения водителя, декоративные профили должны поменять на новые, кузов вагона должен краситься акриловыми эмалями, конструкция кузова должна иметь тепловую изоляцию и тому подобное.

В этом году заказчик не требовал от участников указывать субподрядчиков.

Ранее ООО «Технологии электротранспорта» показывало, что нет необходимого количества работников и техники для выполнения этого подряда, а работы будет выполнять КП «Салтовское трамвайное депо».

То есть работы выполняло фактически другое КП, а средства пойдут на счета предприятия-«прокладки», отметили в ХАЦ.

Единственным конкурентом на торгах было ВРМ ГКП «Днепропетровский электротранспорт» с предложением цены выше на 0,5 %.

Харьковская фирма «Технологии электротранспорта» зарегистрирована в феврале 2016 на Павла Аверьянова из села Михайловка Первомайского района Харьковской области. Человек с такими ФИО руководит ООО «Эффективное земледелие» жены директора троллейбусного депо Натальи Дорош и Владимира Капустина.

Директором компании-подрядчика является Павел Ковтуненко. Лицо с таким же ФИО владеет ООО «Проект ТК» совместно с Анатолием Заболотным и ООО «Виал-Сико» с Виктором Манжосом.

Кроме того, лично Аверьянов как частный предприниматель продает трамвайным депо запчасти по завышенным ценам, сообщили в антикоррупционном центре.

Напомним, что харьковские правоохранители подозревают должностных лиц КП «Октябрьское трамвайное депо» и ООО «Технологии электротранспорта» в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды при проведении капитального ремонта трамвайных вагонов.