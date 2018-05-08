ХАЦ: У Кернеса на ремонт трамваев около 25 миллионов гривен отдадут предприятию-"прокладке"

КП «Октябрьское трамвайное депо» заключило соглашение с ООО «Технологии Электротранспорта» на капитальный ремонт трамваев стоимостью 24840000 гривен.
Об этом стало известно из отчета о заключении договора и проведения аукциона, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.
За эти средства подрядчик должен выполнить капитальный ремонт с модернизацией 10 трамвайных вагонов Tatra типа Т-3 М. Стоимость ремонта одного вагона составит 2480000 гривен.
В прошлом году ремонт одного трамвая в Харькове заказывали той же фирме, но по 1590000 гривен за ремонт каждого вагона. То есть почти на миллион дешевле.
Планируется произвести замену кузова, кабелей и проводов, восстановить резиновое покрытие на крыше, внутреннюю облицовку пассажирского салона и отделения водителя, декоративные профили должны поменять на новые, кузов вагона должен краситься акриловыми эмалями, конструкция кузова должна иметь тепловую изоляцию и тому подобное.
В этом году заказчик не требовал от участников указывать субподрядчиков.
Ранее ООО «Технологии электротранспорта» показывало, что нет необходимого количества работников и техники для выполнения этого подряда, а работы будет выполнять КП «Салтовское трамвайное депо».
То есть работы выполняло фактически другое КП, а средства пойдут на счета предприятия-«прокладки», отметили в ХАЦ.
Единственным конкурентом на торгах было ВРМ ГКП «Днепропетровский электротранспорт» с предложением цены выше на 0,5 %.
Харьковская фирма «Технологии электротранспорта» зарегистрирована в феврале 2016 на Павла Аверьянова из села Михайловка Первомайского района Харьковской области. Человек с такими ФИО руководит ООО «Эффективное земледелие» жены директора троллейбусного депо Натальи Дорош и Владимира Капустина.
Директором компании-подрядчика является Павел Ковтуненко. Лицо с таким же ФИО владеет ООО «Проект ТК» совместно с Анатолием Заболотным и ООО «Виал-Сико» с Виктором Манжосом.
Кроме того, лично Аверьянов как частный предприниматель продает трамвайным депо запчасти по завышенным ценам, сообщили в антикоррупционном центре.
Напомним, что харьковские правоохранители подозревают должностных лиц КП «Октябрьское трамвайное депо» и ООО «Технологии электротранспорта» в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды при проведении капитального ремонта трамвайных вагонов.