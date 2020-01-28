В Харькове на подстанции "Велозавод" установлен второй силовой трансформатор

28 января 2020 г. 16:10
28 просмотров

В Харькове на подстанции "Велозавод" специалисты АО "Харьковоблэнерго" установили второй силовой трансформатор.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Как отмечается, техническое переоснащение энергообъекта позволило повысить надежность электроснабжения бытовых абонентов, предприятий и инфраструктуры Слободского и Основянского районов.

«Благодаря установке второго трансформатора появилась возможность для подключения новых потребителей и перевода уже существующих на более высокий класс напряжения, что позволит значительно уменьшить потери электроэнергии», - отметили в компании.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что в дальнейшем энергетики также смогут обеспечить резервирование потребителей, которые запитаны от еще одной подстанции "Серп и Молот".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.