В Харькове на ремонт больниц за три года потратили вполовину меньше, чем на реконструкцию Сада Шевченко – ХАЦ

В Харьковском антикоррупционном центре проанализировали, кто и как ремонтировал харьковские больницы, поликлиники, диспансеры и другие медицинские учреждения городского подчинения в течение 2017-2020 годов.

По данным ХАЦ, всего на ремонт учреждений здравоохранения Харькова в течение 2017-2020 годов было заключено 687 договоров на 304,7 млн.грн.

«То есть на ремонт всех городских больниц за несколько лет планировали потратить сумму, равную половине реконструкции Сада им. Шевченко. При этом, 678 соглашения на 259 млн.грн. заключили по процедуре отчета о заключенном договоре. То есть экономия чиновников горсовета не интересовала. Их интересовало, чтобы подряды получали одни и те же фирмы.

Но потратили еще намного меньше - лишь 86200000 гривен из этой суммы уже заплатили подрядчикам. Это менее чем стоимость двух фонтанов с обезьянами», - отметили харьковские антикоррупционеры.

По данным ХАЦ, 31,9 млн.грн. (13 договоров) потратили на городскую детскую больницу №5, что находится на ул. Танкопия, 43. 24,2 млн.грн. из них уже оплатили. Почти все работы в этой больнице выполняет ООО «ХБК-Стройэнерго».

Далее, 17,12 млн.грн. выделили на городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И.Мещанинова (13 договоров).

В ХАЦ отметили, что 9,6 млн.грн. уже оплатили. В этой больнице ремонты выполняют ООО «Добробудъ», ООО «Авега», ООО «Строительная компания Устар» и ООО «БВП Промсоцбуд».

Детская поликлиника №23 получила 13,36 млн.грн. (38 договоров) на ремонт своих помещений. Из них - 1,57 млн.грн. уже оплатили.

Как отметили в ХАЦ, в этой больнице чаще других ремонты выполняет ООО «Миханбуд». Эта фирма должна была сделать капремонт холла первого этажа здания больницы. Кроме этого, договоры заключены на ремонт входной группы, бокового и центрального фасада блока В.

На 13,14 млн.грн. (17 договоров) профинансировали городскую поликлинику №6.

«Но пока ни копейки за ремонты в этой больнице не оплатили. На 7,2 млн.грн. заключили договор с ООО «Авега» на капремонт части кровли, фасада, помещений первого и второго этажа здания поликлиники. Также за 1,06 млн.грн. должны сделать капремонт внутренних систем теплоснабжения поликлиники»,- отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

Более всего договоров, как выяснили в ХАЦ, заключила городская клиническая больница №13 - 86 договоров на 12,55 млн.грн., уплачено 3,22 млн.грн.

Как выяснили антикоррупционеры, чаще всего от этой больницы подряды получают ООО «БВП Промсоцбуд», ООО «Добробудъ» и частная производственно-коммерческая фирма «Ретос».

Как известно, главным врачом городской клинической больницы № 13, начиная с 1995 года, является Алла Бобейко. Также она является депутатом Харьковского горсовета.

«Владельцем и руководителем частной производственно-коммерческой фирмы "Ретос" является Александр Владимирович Пулях. Именно Александр Владимирович Пулях и является помощником депутата Харьковского горсовета, Аллы Бобейко», - рассказали в ХАЦ.

Между городской клинической больницей №13 и частной производственно-коммерческой фирмой «Ретос» по состоянию на сейчас заключено 25 договоров на общую сумму в 2,65 млн.грн.

В 13-больнице заказан ремонт кровли, капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и канализации, ремонт кабинетов и коридоров на разных этажах и т.д.

На ремонт студенческой больницы, по информации ХАЦ, за эти годы потратили 12,36 млн.грн. (22 договора), но пока ничего не заплатили. В городской студенческой больницы №20 должны сделать замену оконных блоков, ремонт входной группы и центрального фасада, ремонт кровли, ремонт системы отопления и прочее.

Также на ремонт более 10 миллионов гривен получили городская детская клиническая больница №19 (12,05 млн.грн.) и городская больница №28 (11,54 млн.грн.).

Больше всего - 57 договоров - на 37,34 млн.грн., заключило ООО «БВП Промсоцбуд», отметили в ХАЦ.

ООО «ХБК-Стройэнерго» получило 15 подрядов на 32,53 млн.грн. ООО «Добробудъ» получило 38 подрядов на 32,42 млн.грн., ООО «Авега» заключило 22 договоров на 21,83 млн.грн.

39 договоров на 18,1 млн.грн. заключил ЧП Федотов Сергей Анатольевич. Еще один ФЛП, Федотова Елена Степановна, заключила 30 договоров на 16,88 млн.грн.

Также более 10 млн.грн. должны получить ООО «АртБуд КЛ» (10,71 млн.грн.) и ФЛП Чернявский Виктор Иванович (10,58 млн.грн.).

«Для сравнения, за 2017 - 2020 годы, парк Горького заключил 28 договоров на реконструкцию инфраструктуры почти 104 миллиона гривен. То есть расходы на ремонт больниц были не намного больше, чем на один парк», - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

При этом в ХАЦ напомнили, что за 4,5 года, в течение 2015-2019 годов, общий финансовый показатель парке Горького составляет 40,7 млн.грн. убытков.

«Ситуация с харьковскими больницами показывает приоритеты городской власти. Когда потраченные средства на два фонтана - это больше, чем расходы на ремонт больниц за несколько лет», - подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.