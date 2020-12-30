В Харькове на сессии горсовета приняли приняли правки к бюджету на 2021 год: на что добавили средства

Сегодня на сессии Харьковского горсовета депутаты приняли правки к бюджету на 2021 год, он составит около 15 миллиардов гривен.

При этом на медицину денег не добавили, но сохранили резервный фонд в 100 млн на борьбу с пандемией.

Также предусмотрены средства как минимум на первый квартал на инсулин и выплаты медикам, педагогам, коммунальщикам, которые заболели коронавирусом.

При этом сохранены траты на объекты строительства.

Так, 74 млн направлено на реконструкцию городского БТИ (долг компании за работы), 15 млн выделят за паркинг за ХНАТОБом, 175 миллионов гривен пойдут на зоопарк.